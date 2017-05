Økonom: Erhvervslivets tro på Trumps vækstraket blegner

De amerikanske virksomheder er så småt begyndte at vakle i troen på, at Donald Trump er den vækstmotor for USA's økonomi, som han har lovet før og efter præsidentvalget i november.Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer oven på et svagt nøgletal fra USA's industrisektor, der er offentliggjort mandag eftermiddag. ISM, der vejrer stemningen hos de amerikanske industrivirksomheder, faldt således til 54,8 i april fra 57,2 måneden før.Det er laveste niveau siden Donald Trumps valgsejr for et halvt år siden, og det kom også som en skuffelse for økonomerne, der ifølge Bloomberg havde ventet et fald til 56,5."En del af forklaringen på de stivnede smil i industrivirksomhederne kan være, at mange af Trumps valgløfter foreløbig ikke er blevet indfriet. Trump fremlagde i slutningen af april sit længe ventede udspil om store skattelettelser, men mange tvivler på, at det vil kunne vedtages i Kongressen," skriver Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.Han nævner desuden, at virksomhederne kan være skuffede over, at Trump ikke har leveret på løftet om toldmure omkring USA, der kunne stille de amerikanske selskaber bedre i konkurrencen mod udlandet.ISM-indekset er stadig over 50, som indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger på aftagende aktivitet, og derfor er der ikke tegn på decideret pessimisme."Kommentarerne fra virksomhederne er fortsat relativt positive, men det kan ikke skjule, at den stigning i optimismen, som vi så i de amerikanske virksomheder efter valget af Trump, er begyndt at fordampe," skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar.Jacob Graven fra Sydbank vurderer ikke, at nøgletallet skal ses som et udtryk for en økonomisk afmatning."Trods de svagere signaler fra amerikansk økonomi er der ikke grund til at frygte, at opsvinget i USA nu er slut. Opsvinget har ganske vist varet usædvanligt længe, men der er ikke i de seneste år opbygget store ubalancer i økonomien. Vi forventer, at amerikansk økonomi kommer op i højere fart resten af året," skriver Jacob Graven.Det seneste væksttal for amerikansk økonomi viste en stigning i bruttonationalproduktet, BNP, på 0,7 pct. i første kvartal på årsbasis. Donald Trump har lovet en årlig vækst på 4 pct. - cirka det dobbelte af det nuværende./ritzau/FINANS