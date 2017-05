Det sæsonkorrigerede indeks Dansk PMI faldt kraftigt i april.



Indekset, der viser virksomhedernes vurdering af aktiviteten i industrien, faldt til 46,4 fra 56,3 i marts. Det er første gang, indekset er under det vækstneutrale niveau på 50 siden 2014, og det er den laveste aflæsning for indekset siden efteråret 2011.



Det oplyser Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (DILF), der laver opgørelsen i samarbejde med Kairos.



- Det store fald i det overordnede indeks dækker over et lignende fald i underindekset for produktion til 49,2, hvilket signalerer faldende produktion. Underindekset for nye ordrer faldt ligeledes betydeligt i april, skriver DILF.



/ritzau/FINANS