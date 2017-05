Før for brexit-forhandlingerne: EU og May dybt uenige

Der er dyb uenighed mellem Theresa May og Bruxelles for rammerne om forhandlingerne for Storbritanniens udtræden af EU.Brexit-forhandlingerne startede i lørdags, og den britiske premierminister Theresa May håber, at Storbritannien får både i pose og sæk.Hun holder fast i at forhandle om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien samtidig med, omstændighederne for skilsmissen fra EU skal falde på plads. I Bruxelles mener flere, at det er urealistisk. Hun er blevet beskyldt for at leve i en parallel virkelighed.Det nægtede den britiske premierminister i et talkshow, at hun gør."EU har sagt, at der ikke er nået enighed om noget, før der er nået enighed om alt. Jeg vil være sikker på, at vi er enige om en handelsaftale og vores udtrædningsplan, så vi ved, hvad disse er, før vi trækker os ud af unionen," siger Theresa May til Bloomberg.

Artikel 50, der igangsætter et medlemslands udtræden fra den europæiske union, blev aktiveret af briterne den 29. marts i år. I løbet af de næste to år skal EU og Storbritannien forhandle, og den 29. marts 2019 er Storbritannien officielt ikke længere en del af den europæiske union - uanset om rammerne for deres exit er på plads eller ej.

En rapport fra den tyske avis Frankfurter Allgemeine Sonnstagszeitung beskriver en middag med Theresa May og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Iflg. avisen var det et problemfyldt møde mellem de to. En række uidentificerede kommissions-embedsmænd mener, at Theresa May har urealistiske forhåbninger om, hvordan forhandlingerne kommer til at udspille sig.

Eftersignende skulle hun også der have givet udtryk for, at hun ønsker at forhandle omstændighederne for briternes exit samtidig med en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Jean-Claude Juncker siger, at det ikke kommer til at ske.

"Nogle gange tror jeg, at vores britiske venner underestimerer de tekniske udfordringer, vi står overfor," siger formanden for EU-Kommissionen til Bloomberg.

Forhandlingerne om rammerne for Storbritanniens udtræden af EU starter efter det britiske valg den 8. juni.