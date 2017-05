Nordea: USA's politikere har handlet groft uansvarligt

Relateret indhold Artikler

USA, verdens største økonomi, har igen undgået at måtte sende sine offentlige ansatte hjem.



Men løsningen er kortsigtet, og Nordeas ekspert i USA's økonomi kalder politikernes handlinger for groft uansvarlige.



Landet har intet budget haft i 2017, da budgettet skulle have været vedtaget i oktober.



Men Republikanerne i Kongressen ville ikke vedtage et budget, da en ny præsident så ikke ville kunne få indflydelse på det.



Siden da har Kongressen ad flere omgange stemt midlertidige love - nogle gange af blot ugers varighed - igennem.



I weekenden blev endnu en af disse love vedtaget, der holder staten kørende til september.



- USA lever på midlertidige bevillingslove, fordi de ikke har fået vedtaget en finanslov. Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen.



- Det er efter min mening groft uansvarligt. Det er verdens største økonomi, og så står den konsekvent over for en risiko, for at regeringen må lukke ned.



- Men det er resultatet af et politisk system, der ofte ikke fungerer, og hvor politikerne ikke kan enes om at gøre det, der er bedst for landet, siger økonom hos Nordea Johnny Bo Jakobsen.



Var der ikke fundet enighed i weekenden, ville tusinder og atter tusinder offentligt ansatte blive sendt hjem på fredag. Senere i år er der dog endnu mere på spil.



- Vi møder for alvor problemer, når Kongressen skal blive enige om at hæve gældsloftet senere på året. Gør de ikke det, så kan staten ikke låne penge, og så går landet teknisk set bankerot, siger cheføkonom hos Sydbank, Jakob Graven.



Sidst USA var ved at ramme gældsloftet var i 2013. Her ventede de amerikanske politikere til sidste øjeblik, hvilket udløste panik på finansmarkederne.



- De kører lige til kanten. Så man kan ikke udelukke, at vi får en lignende krise senere i år, siger Johnny Bo Jakobsen.



/ritzau/