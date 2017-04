Kina: PMI-aflæsninger falder mere end forventet

Relateret indhold Artikler

De officielle PMI-data fra de kinesiske myndigheder overrasker negativt i april. Dataene viser aftagende aktivitet i forhold til måneden før, og samtidig i en hurigere takt end estimeret ifølge de officielle tal fra Kinas statistiske bureau, NBS.



PMI-indekset for fremstillingsindustrien faldt til 51,2 i marts fra 51,8 måneden før, hvor indekset ramte et næsten femårigt toppunkt.



Det er samtidig lavere end økonomernes forventninger på 51,7.



For aktiviteten uden for fremstillingssektoren, PMI non-manufactoring, er den officielle aflæsning i marts 54,0 mod 55,1 i marts.



PMI-indeksene er baseret på en rundspørge blandt virksomheder, og et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



Målingen fra det private analysehus Caixin kommer tirsdag.



/ritzau/FINANS