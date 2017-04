Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Indkøbschefernes aktivitetsindeks i Chicago-regionen, Chicago PMI, udviklede sig med et indeks på 58,3 bedre end ventet i april.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet et fald til 56,2 i årets fjerde måned fra 57,7 i marts.



Data er indsamlet af Purchasing Managers Association of Chicago og udtrykker aktiviteten i fremstillingsindustrien i Midtvesten.



Et tal over 50 betyder, at der er relativt flere virksomheder, der har meldt om et bedre forretningsklima, end virksomheder, som har meldt om et forværret forretningsklima.



/ritzau/FINANS