Trumps vækstdebut er en kæmpefuser: Værste bnp-tal i USA i tre år

Den amerikanske præsident Trump skal grave dybt i spinbogen for at gøre dagens væksttal for amerikansk økonomi til en god oplevelse for amerikanerne.



USA's økonomi voksede bare 0,7 pct. i første kvartal, gjort op i annualiseret vækst, og det er klart under analytikernes forventninger, der i forvejen havde forventet et skidt tal på 1 pct.



Det er faktisk det laveste væksttempo i tre år i verdens største økonomi.



Det skyldes blandt andet elendige tal for privatforbruget, der voksede i det laveste tempo siden finanskrisen i 2009, nemlig med bare 0,3 pct. Markedet havde sat næsen op efter en stigning på 0,9 pct.



"Kan ikke være tilfreds"



"Donald Trump kan ikke være tilfreds med de væksttal, som ligger meget langt fra hans erklærede målsætning om en vækst på 4 procent årligt og 25 mio. nye jobs over de næste ti år," siger Allan Sørensen, chefanalytiker i Dansk Industri.



Han har også noteret sig, at det er forbrugerne, der har trådt på bremsen i det første kvartal, hvor Donald Trump har haft styrepinden siden midt i januar. For eksempel er bilkøbet gået i stå.



"Det er egentlig overraskende, for både de amerikanske forbrugere og virksomheder er i rigtig godt humør. Derfor forventer vi også at forbrugerne finder pungen frem i de kommende måneder, og fortsætter de seneste års forbrugsfremgang," siger Allan Sørensen.



Varmt vejr og lagre



Ifølge Bloomberg kan en del af forklaringen på de sløje vækstrater i privatforbruget ligge i varmt vejr og volatile lagre.



"Der kan være grund til at tro, at nogle af de ting, der har været svage i første kvartal, kommer tilbage i andet kvartal, især privatforbruget og lagrene," siger Michael Feroli, USA-økonom i JPMorgan Chase.



Han vurderer, at de dårlige tal dog ikke er nok til at få centralbanken Federal Reserve til at droppe de renteforhøjelser, der er forventet resten af året.



Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, frygter heller ikke for det amerikanske opsving.



"Investeringerne steg kraftigt i første kvartal som et tegn på, at virksomhederne ser optimistisk på fremtiden. Samtidig trækker et midlertidigt fald i lagerbeholdningen den samlede bnp-vækst ned med næsten et helt procentpoint. Der er derfor god grund til at tro, at amerikansk økonomi kommer op på hesten igen og op i betydeligt højere fart resten af året," siger Jacob Graven.



Trump kan misbruge tallene



Han frygter til gengæld, at den amerikanske præsident Donald Trump vil misbruge de svage væksttal til give økonomien et kraftigt skub bagi ved at lempe finanspolitikken markant gennem ufinansierede skattelettelser og øgede offentlige udgifter.



"Det vil ganske vist kunne løfte væksten i amerikansk økonomi på kort sigt, men risikerer at kaste for meget benzin på bålet, da der i forvejen er tæt på fuld beskæftigelse. Dermed kan amerikansk økonomi blive overophedet med kraftige løn- og prisstigninger, som vil tvinge Yellen og co. til at hæve renten markant og slå opsvinget ned," siger Jacob Graven.

Den amerikanske dollar er her til morgen faldet til det laveste niveau siden midten af november,



Danske eksportvirksomheder solgte sidste år for næsten 120 mia. kr. til USA, hvilket betyder, at de henter mere end hver tiende eksportkrone på det amerikanske marked.