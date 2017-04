Antallet af igangværende bolighandler i USA faldt med 0,8 pct. i marts sammenlignet med måneden før.



Det var en mindre fremgang end ventet, da økonomer ifølge Bloomberg News havde ventet et fald på 1,0 pct.



I marts var der desuden 0,5 pct. flere igangværende bolighandler, end tilfældet var i samme måned et år forinden.



Igangværende bolighandler er en opgørelse over indgåede bolighandler, hvor købskontrakten endnu ikke er juridisk gyldig. Indekset er derfor en god indikator for det faktiske hussalg et par måneder frem.



/ritzau/FINANS