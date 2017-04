Sydbank: USA kan gå teknisk statsbankerot til sommer

Relateret indhold Artikler

Forhandlingerne om finansloven kører på højtryk i Kongressen, men selv hvis man når til enighed og kan hindre at dele af den offentlige sektor lukker natten til lørdag, kan USA stadig gå statsbankerot i løbet af sommeren.



Det vurderer Jacob Graven, der er cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.



- Uden en aftale mellem præsidenten og Kongressen om at hæve gældsloftet vil USA være teknisk statsbankerot, da den amerikanske regering så ikke længere kan låne flere penge til at betale renter og afdrag på den eksisterende statsgæld, skriver han.



- Det vil i givet fald udløse et ramaskrig på de finansielle markeder, som i værste fald kan få hele den globale økonomi til at bremse op. Vi er dog overbeviste om, at de amerikanske politikere hæver gældsloftet i tide, inden fælden klapper - som de trods stor teatertorden har gjort så mange gange før, skriver Jacob Graven.



USA benytter sig i øjeblikket af en midlertidig finanslov, der udløber fredag, og når man ikke til enighed, vil alle ikke-essentielle offentlige udgifter ikke længere kunne afholdes - dele af den offentlige sektorer vil derfor lukke ned.



Sidst det skete var i 2013, hvor lukningen stod på i 13 dage.



