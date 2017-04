Spaniens arbejdsløshed er steget for første gang i to år

Relateret indhold Artikler

For første gang i to år er arbejdsløsheden steget i Spanien, viser nye tal for første kvartal af 2017.



Fra januar til marts lå arbejdsløsheden på 18,7 procent. Dermed er den marginalt højere end kvartalet forinden, hvor den lå på 18,6 procent.



Stigningen skyldes primært en stille periode i turisterhvervet.



Det er gået hårdest ud over servicesektoren, der tæller restaurations- og hotelbranchen. Her steg arbejdsløsheden blandt de ansatte med 105.000 personer i sidste kvartal.



Ifølge den spanske avis El País skyldes faldet blandt andet, at første kvartal traditionelt er hårdt for servicesektoren. Særligt på grund af den store højtid påsken, der typisk falder lidt senere på året.



Spanien var blandt de lande i eurozonen, som blev hårdest ramt i årene efter finanskrisen.



Og selv arbejdsløsheden er faldet noget fra det høje niveau i 2013 på 27 procent, ligger den stadig dobbelt så højt som gennemsnittet i eurozonen - kun overgået af Grækenland.



Blandt de unge spaniere er den endnu højere. Her er 38 procent af de 19-25-årige uden arbejde.



/ritzau/AFP