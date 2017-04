Energistyrelsen barberer 4 pct. af Danmarks nordsøguld

Relateret indhold Artikler

Energistyrelsen nedskriver i en ny prognose værdien af de danske olie- og gasressourcer med 4 pct.



Danmark ventes dog fortsat at være nettoeksportør af olie frem til 2026 og af naturgas frem til 2032, fremgår det.



Den nye prognose indregner også effekterne af genopbyggelsen af det omdiskuterede Tyra-gasfelt i Nordsøen, som netop er blevet sikret via en ny aftale for Nordsøen mellem staten og A.P. Møller-Mærsks olieselskab, Maersk Oil, der er operatør på feltet.



- Tælles bidragene fra efterforskning og teknologisk udvikling med, nedjusteres prognosen med 10 pct. Nedskrivningen skyldes primært nye produktionsprognoser fra industrien samt en revideret risikovejning af projekterne på baggrund af nye oplysninger. Herudover afspejler produktionsprognoserne, at idriftsættelsestidspunktet for flere fund forventes udsat, skriver Energistyrelsen.



