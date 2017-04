Deutsche Bank: Brexit kan flytte 4000 job fra Storbritannien

Deutsche Bank advarer om, at banken som følge af brexit kan være nødsaget til at flytte 4000 ud af 9000 job fra Storbritannien til Frankfurt og andre steder inden for EU's grænser.



Det skriver The Guardian.



Deutsche Bank melder om et behov for klarhed om forholdene for transaktioner mellem Storbritannien og EU efter brexit, der vil påvirke bankens aktiviteter.



- Alle har brug for klarhed, og jo før jo bedre, udtaler Deutsche Banks juridiske chef, Sylvie Matherat, ifølge The Guardian.



Den britiske centralbank har givet finansielle selskaber den 14. juli som deadline for at fremlægge deres planer i forbindelse med brexit. Centralbanken advarer om, at selskaberne skal planlægge i forhold til alle tænkelige scenarier.



Finansielle centrumer i EU såsom Frankfurt, Paris og Dublin konkurrerer om de mulige job og virksomheder, der kan blive nødsaget til at flytte fra London. Det estimeres, at op til 232.000 job i Storbritannien kan blive påvirket af brexit.



/ritzau/FINANS