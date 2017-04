Sveriges centralbank øger obligationskøb og forlænger rentebanen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sveriges Riksbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sveriges Riksbank

Sveriges centralbank, Riksbanken, slækker igen på pengepolitikken for at få gang i inflationen. Det sker ved at øge bankens opkøb af statsobligationer samt at udskyde prognosen for, hvornår den negative rente bliver forhøjet.



- De svenske konjunkturer er stærkere, men Riksbanken bedømmer, at det nu vil tage længere tid, inden inflationen stabiliserer sig omkring 2 pct. Usikkerheden omkring den økonomiske og politiske udvikling i udlandet er fortsat stor, skriver Riksbanken torsdag.



Centralbanken øger sit opkøb af statsobligationer med 15 mia. svenske kr., som skal spenderes i andet halvår af 2017.



Samtidig ventes reporenten nu først at blive hævet fra de nuværende minus 0,5 pct. i midten af 2018 - det er "lidt senere" end den tidligere prognose, siger Riksbanken.



Den svenske krone svækkes efter meddelelsen med omkring 0,5 pct. over for euro.



/ritzau/FINANS