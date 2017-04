De amerikanske råolielagre faldt med 3,6 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Det var noget mere, end det økonomerne havde ventet, da de ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald på 1,75 mio. tønder.



For lagrene af benzin var der modsat tale om en stigning på 3,4 mio. tønder. Her var der ventet et plus på 0,5 mio. tønder.



De amerikanske lagre af destillater steg med 2,7 mio. tønder mod et ventet fald på 1 mio. tønder.



/ritzau/FINANS