USA: Forbrugertillidfaldt mere end ventet i april

Den amerikanske forbrugertillid overraskede negativt i april ved at være faldet mere end ventet til 120,3 fra 124,9 måneden før.



Det viser tal fra det amerikanske Conference Board.





Til sammenligning var der ventet et fald til 122,5 ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg.





Tallet for marts blev revideret fra oprindeligt oplyst 125,6.



/ritzau/FINANS