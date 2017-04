Nyt forslag kan skabe mindre skel mellem ledige på dagpenge

Relateret indhold Artikler

Som dagpengemodtager skal man ikke længere opfattes som enten lønmodtager eller selvstændig. For nutidens arbejdsmarked er langtfra så sorthvidt.



Det er en af anbefalinger til nye dagpengeregler for selvstændige. Anbefalingerne kommer fra en arbejdsgruppe, der er nedsat af regeringen.



Som selvstændig, freelancer eller honorarlønnet skal a-kassen med de nye regler kunne lægge alle typer af indtægter sammen, når det skal afklares, om en personer har ret til dagpenge.



Som det er nu skal ledige registrere sig som enten lønmodtagere eller selvstændige.



Det har skabt udfordringer for selvstændige, der eksempelvis både har haft et deltidsjob og arbejdet freelance. De kan bliver klemt i systemet og kan risikere ikke at optjene dagpenge, hvis de har for få timer på hvert af jobbene.



Bliver anbefalingerne til virkelighed, betyder det en tryggere økonomisk fremtid for selvstændige. Det vurderer den administrerende direktør i Ase, Karsten Mølgaard Jensen.



Ase er en fagforening og a-kasse, som repræsenterer cirka 150.000 medlemmer, hvoraf knap halvdelen er selvstændige erhvervsdrivende.



- Arbejdsmarkedet forandres drastisk de kommende år. Det er helt afgørende, at dagpengesystemet fortsat er det grundlæggende økonomiske sikkerhedsnet.



- Det skal være indrettet til at håndtere udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked, hvor der ikke længere vil være hårdt optrukne grænser mellem det at være lønmodtager, freelancer, selvstændig eller iværksætter, siger han i en pressemeddelelse.



Som reglerne er i dag, er der stor forskel på, hvordan selvstændige og lønmodtagere bliver stillet.



Som selvstændig er der ifølge rapporten langt større risiko for ikke at få tildelt dagpenge, hvis man har en bibeskæftigelse.



Dagpengesystemet opmuntrer ifølge arbejdsgruppen heller ikke selvstændige med bibeskæftigelse til at arbejde mere.



Derfor anbefaler gruppen også, at ledige på dagpenge skal kunne starte en virksomhed, der på længere sigt skal blive personens levebrød.



I dag må ledige kun drive virksomhed, der udelukkende er tiltænkt som et ekstra deltidsjob.



I efteråret 2015 indgik regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti en aftale om et nyt dagpengesystem.



Det nye system omfattede ikke selvstændige, freelancere og honorarlønnede. Anbefalinger forventes at blive afsæt til politiske forhandlinger om reglerne i den kommende uge.



