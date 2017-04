Sydbank: Ny fransk præsident kan glæde sig over økonomisk lyspunkt

Relateret indhold Artikler

Frankrigs nye præsident vil få masser af økonomiske problemer at slås med, men kan trods alt glæde sig over, at de seneste nøgletal viser tegn på bedring, mener Sydbank.



Stemningsbarometeret for den franske fremstillingsindustri steg i april til 108 fra 105 i marts. Det er det højeste niveau i seks år og en positiv overraskelse for økonomerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet en indeksværdi på 105.



- Stemningen i de franske industrivirksomheder er normalt en god indikator for den samlede økonomiske vækst, der nu ser ud til at accelerere, vurderer Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, i et notat.



Trods lyspunktet, bliver det dog et langt sejt træk for den nye præsident, der skal findes ved anden valgrunde den 7. maj, hvor den midtersøgende Emmunuel Macron er favorit til at vinde foran den højreorienterede nationalistiske kandidat, Marine Le Pen.



- Frankrig har i de seneste år vækstmæssigt ligget blandt de bagerste i feltet i Europa. Arbejdsløsheden har bidt sig fast omkring 10 pct. og har ikke oplevet samme markante fald som i resten af eurozonen i de seneste år. Samtidig lider Frankrig af kroniske budgetunderskud. De offentlige finanser har ikke vist overskud siden 1974 – altså i over 40 år, lyder det fra Jacob Graven.



Han konstaterer af samme grund, at det ikke er en nem opgave, den nye præsident står over for.



- Først og fremmest er der brug for reformer, der giver mere fri konkurrence og mindsker reguleringen af økonomien. Det er ofte folkeligt upopulært på kort sigt, men udsigten til et stærkere opsving kan gøre det nemmere for den kommende præsident at få gennemført de nødvendige reformer, mener Sydbank-økonomen.



/ritzau/FINANS