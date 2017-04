Tøjkøbere sørger for fortsat stigning i detailsalget

Relateret indhold Artikler

Detailhandlen så ud til at begynde året svagt, men fremtidsudsigterne for butikkerne og privatforbruget er blevet en smule lysere.



Danmarks Statistiks opgørelse over detailhandlen i marts viser nemlig en sæsonkorrigeret fremgang på 0,3 procent i forhold til februar.



Samtidig har man opjusteret niveauet for januar og februar med henholdsvis 0,1 og 0,2 procentpoint.



Sammenlagt er forbruget i butikkerne steget med 2,6 procent hen over det seneste år, og sammenholdt med stigninger i dankortomsætningen og bilsalget peger det i retning af, at privatforbruget fortsætter i højt gear.



Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, tror da også på, at forbruget vil gå frem med to procent i år.



- Forbrugertilliden ramte i april måned det højeste niveau i næsten to år og der er god grund til optimismen i de danske hjem.



- Beskæftigelsen stiger, og det giver danskerne flere penge på lommen. Med den netop vedtagne overenskomst vil lønningerne stige mere end priserne både i år og næste år, og det giver også plads til at hæve forbruget, skriver hun i en kommentar.



Mens salget af dagligvarer faldt en lille smule, var der til gengæld fremgang i varegrupperne beklædning og andre forbrugsvarer.



Det gennemsnitlige detailhandelsindeks for første kvartal lød på 97,1, og man skal helt tilbage til 2011 for at finde et lignende niveau.



