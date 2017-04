Tøjkøbere sørger for fortsat stigning i detailsalget

Relateret indhold Artikler

Detailhandlen så ud til at begynde året svagt, men fremtidsudsigterne for butikkerne og privatforbruget er blevet en smule lysere.



Danmarks Statistiks opgørelse over detailhandlen i marts viser nemlig en sæsonkorrigeret fremgang på 0,3 procent i forhold til februar.



Samtidig har man opjusteret niveauet for januar og februar med henholdsvis 0,1 og 0,2 procentpoint.



Og mens salget af dagligvarer faldt en lille smule, var der til gengæld fremgang i varegrupperne beklædning og andre forbrugsvarer.



Det gennemsnitlige detailhandelsindeks for første kvartal lød på 97,1, og man skal helt tilbage til 2011 for at finde et lignende niveau.



/ritzau/