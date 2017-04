Grækenland hentede overraskende budgetoverskud sidste år

Relateret indhold Artikler

Grækenland opnåede et budgetoverskud på 0,7 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) sidste år, hvilket var en gedigen overraskelse i forhold til den tidligere forventning fra EU-Kommissionen, der havde regnet med et underskud på 1,1 pct.



Det er samtidig et punktum for mange år med budgetunderskud i det gældsplagede land, hvor de omfattende reformer, der er blevet indført med noget nær tvang fra kreditorernes side, ser ud til at have fået effekt.



I 2015 var der således et budgetunderskud på 5,9 pct. af BNP, mens minusset var på 3,7 pct. i 2014 og voldsomme 13,1 pct. i 2013.



Til gengæld er statsgælden fortsat ganske voldsom i Grækenland, hvor den sidste år var på hele 179 pct. af BNP mod 177,4 pct. året før. Til sammenligning var det tal i Danmark på 37,8 pct.



Herhjemme var der desuden et budgetunderskud på 0,9 pct. af BNP sidste år mod et minus på 1,3 pct. året før.



/ritzau/FINANS