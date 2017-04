Obligationer: Stort rentehop efter fransk valg

Relateret indhold Artikler

Den toneangivende tiårige danske statsobligation hopper opad mandag morgen, efter centrumorienterede Emmanuel Macron og nationalistiske Marine Le Pen helt efter meningsmålingernes forudsigelser gik videre til anden runde af det franske præsidentvalg.



Renten er således 0,63 pct. efter kort tids handel mandag. Det er over 8 basispoint højere, end da renten fredag lukkede i underkanten af 0,55 pct. Der er rentestigning af samme størrelse i Tyskland, mens renten i Frankrig falder med 9 basispoint til 0,85 pct.



Den amerikanske T-bond lukkede fredag med en rente på 2,25 pct., mens renten er 2,31 pct. på markedet i Tokyo mandag morgen. Ved dansk lukketid fredag lå renten i 2,21 pct.



Macron fik 23,8 pct. af de franske stemmer og Le Pen 21,5 pct. De to skal mødes i den afgørende dyst om præsidentposten søndag den 7. maj.



"Macron vinder første omgang af det franske valg, og det styrker euroen og udløser aktiekurs- og rentestigninger," skriver Sydbank i sin morgenkommentar.



Valget af de to kandidater var ventet af markedet, som nu ser proeuropæiske Macron som den næste franske præsident, vurderer Sydbank.



Skulle den endelige sejr mod forventning gå til Le Pen, vil det sende chokbølger gennem de finansielle markeder.



Mandag formiddag vil det tyske Ifo-indeks, der er et udtryk for virksomhedernes humør, blive fremlagt.



"Politisk usikkerhed i Europa kan lægge en dæmper på Ifo-indekset i den kommende tid. I april venter vi et stort set uændret Ifo-indeks på 112,5. Ser vi en større fremgang i virksomhedernes humør, kan de presse renterne lidt op og styrke euroen en smule," skriver Sydbank.



Der er mandag ikke tunge nøgletal fra USA. Først tirsdag er der tungere nøgletal derfra, når salg af nye boliger i marts og forbrugertillid for april bliver fremlagt.



/ritzau/FINANS