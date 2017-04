Den fælleseuropæiske valuta, euro, ligger svækket fredag eftermiddag op til søndagens valg i Frankrig, der kan skabe dønninger næste uge, hvis det ikke går som ventet af de fleste iagttagere og den seneste meningsmåling.



Der skal fredag eftermiddag 1,0690 dollar til at købe en euro mod 1,0766 dollar ved dansk lukketid torsdag.



Hvis de to EU-skeptikere ved det franske præsidentvalg, Le Pen eller Mélenchon, står tilbage som vindere mandag morgen, så vil der være dømt yderligere svækkelse.



Er det kun Le Pen, der sammen med en af proeuropæerne, Macron eller Fillon, står tilbage, vil en del usikkerhed være fjernet, og man kan forestille sig en styrkelse. Seneste meningsmåling tyder på, at det kommer til at gå sådan.



Centrumpolitikeren Emmanuel Macron, som har stiftet en folkelig bevægelse i midten af det politiske centrum, har til det sidste bevaret sin føring i meningsmålingerne.



Marine Le Pen fra den indvandrerkritiske Front National står til at få en andenplads ved søndagens første valgrunde. Meget tyder altså på, at det bliver de to, som går videre til endelige opgør i anden valgrunde 7. maj.



Skuffende detailsalgstal fra Storbritannien svækker pundet, der ellers først på ugen havde en optur.



Der skal 1,2786 dollar til at købe et pund fredag eftermiddag mod omkring 1,2815 torsdag nat. Tidligere på ugen sendte premierminister Theresa Mays valgudskrivelse pundet op over 1,29 mod dollar.



Detailsalget faldt 1,8 pct. i marts mod et ventet fald på 0,5 pct. og en stigning på 1,7 pct. i februar. Samlet i første kvartal var der tale om et fald på 1,4 pct. - det største kvartalsvise fald siden 2010 - mod en stigning i fjerde kvartal på 0,8 pct.



/ritzau/FINANS