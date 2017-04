Relateret indhold Grafik

Positivt overraskende PMI-tal fra eurozonen tyder på tryghed til trods for det franske præsidentvalg, hvis første runde løber af stablen søndag.



Det skriver Nordea i en analyse.



- Det forestående franske præsidentvalg har ikke svækket vækstprospekterne i den private sektor i Frankrig, hvor indekset steg til det højeste niveau siden 2011, skriver Nordea.



Det samlede PMI-indeks for eurozonen i april landede på 56,7, hvilket oversteg økonomernes forventninger, der ifølge Bloomberg News lå på 56,4, som også var niveauet i marts.



- Det bliver spændende at se, om de kommende data vil følge de stærke PMI. Indtil videre har de månedlige observationer for industriproduktion og detailsalg ikke vist sådan en acceleration, som PMI ellers indikerede, skriver Nordea.



/ritzau/FINANS