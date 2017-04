Detailsalget i Storbritannien udviklede sig dårligere end ventet i marts.



På månedsbasis faldt detailsalget eksklusive benzin med 1,5 pct. i årets tredje måned, mens økonomerne ifølge Bloomberg News gennemsnitligt havde ventet et fald på 0,5 pct.



Måneden før blev detailsalget revideret op til en stigning på 1,6 pct. mod rapporteret 1,3 pct.



Tager man benzin med i salget, faldt detailsalget 1,8 pct. på månedsbasis mod et ventet fald på 0,5 pct. For februar blev salget revideret op til en fremgang på 1,7 pct. mod tidligere opgjort 1,4 pct.



Målt på årsbasis steg detailsalget eksklusive benzin 2,6 pct. mod 4,1 pct. i februar. Ifølge estimatet fra Bloomberg News var der blandt økonomerne ventet et plus på 3,8 pct.



Inklusive benzin steg detailsalget på årsbasis med 1,7 pct. mod en ventet fremgang på 3,3 pct. Måneden før steg salget med 3,7 pct.



/ritzau/FINANS