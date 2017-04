PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdet steg i april.



Det fremgår af den foreløbige opgørelse fredag.



Det samlede PMI-indeks for eurozonen landede således på 56,7 mod 56,4 måneden før. Der var ifølge Bloomberg News ventet en indeksværdi på 56,4 blandt økonomerne.



Underindekset for industrisektoren steg til 56,8 fra 56,2 måneden før, mens økonomerne havde ventet et fald til 56,0. For servicesektoren steg PMI'en til 56,2 fra 56,0 måneden før. Der var ifølge Bloomberg News ventet et fald til 55,9.



/ritzau/FINANS