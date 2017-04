Antallet af lønmodtagere er det højeste i otte år, oplyser Danmarks Statistik. 2.677.700 personer havde et lønmodtagerjob i februar. Det er en stigning på 700 i forhold til i januar.



- Stigningen er lavere end den gennemsnitlige månedlige stigning over de foregående 12 måneder, som var på 3800 lønmodtagere. Til trods for den svage udvikling i den seneste måned, er antallet af lønmodtagere nu på det højeste niveau i otte år.



- 2.677.700 personer havde et lønmodtagerjob i februar. Det er 44.200 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i 2008, oplyser Danmarks Statistik.



/ritzau/