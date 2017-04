Hvis man vil vide noget om, hvordan arbejdsmarkedet i Danmark har det, er der tre tal, der er gode at kende:



* Arbejdsløshedstallet (eller den registerbaserede ledighed).



Opgøres hver måned på baggrund af antallet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.



Nettoledigheden medtager ikke de aktiverede ledige, der skønnes at være jobparate. Det gør bruttoledigheden til gengæld.



* Beskæftigelsen (månedlig beskæftigelse for lønmodtagere).







Et forsøg på at lave en parallel til det såkaldte kongetal, som kendes fra amerikansk økonomi.



Laves på baggrund af indberetninger til Skat, og alle lønmodtagere i danske virksomheder tælles med uanset timetal. Det samme gør danskere med bopæl uden for landet.







* Arbejdskraftundersøgelsen



Arbejdskraftundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der omfatter 22.000 personer hvert kvartal.



Den opgør både ledighed, arbejdsstyrke og beskæftigelse efter nogle EU-definitioner, der gør det muligt at sammenligne landene på tværs.



Den kan også bruges til at belyse de ledige, der ikke får dagpenge eller kontanthjælp, og den kan anvendes til at vurdere ungdomsledigheden.







Kilde: Danmarks Statistik







