Forbrugertillid i eurozonen er næsten historisk høj

Relateret indhold Artikler

Forbrugerne i eurozonen er næsten historisk optimistiske, og det hænger sammen med en lavere arbejdsløshed, og at europæerne har fået flere penge mellem hænderne på grund af højere lønninger.



Det skriver Sydbanks cheføkonom, Jacob Graven, i en kommentar.



"Stemningen blandt de europæiske forbrugere følger tendensen i USA, hvor optimismen også er steget i de seneste par måneder. I Europa er optimismen dog en del mere behersket end den jubeloptimisme, der har spredt sig hos amerikanerne," skriver Jacob Graven.



"Forskellen afspejler, at europæisk økonomi trods fremgangen i de seneste år halter langt efter den amerikanske," skriver han og påpeger, at eurozonens arbejdsløshed med 9,5 pct. er næsten dobbelt så høj som den amerikanske.



Forbrugertilliden i eurozonen landede på minus 3,6 i april, hvilket var et godt stykke over økonomernes forventning, der var på minus 4,8.



Ud over marts 2015, hvor tallet var det samme, har europæerne ikke været i bedre humør i de sidste ti år.



"Holder europæisk økonomi kursen, er der udsigt til, at stemningen blandt forbrugerne senere på året kan nå det højeste niveau siden 2001," skriver Jacob Graven.



/ritzau/FINANS