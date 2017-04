Den toneangivende danske rente er torsdag på klatrekurs, ligesom det er tilfældet på langt de fleste de øvrige europæiske rentemarkeder.



Renten på statsobligationen med udløb i 2027 ligger torsdag middag på 0,53 pct. Det er 3 basispoint højere end lukkeniveauet onsdag og et enkelt basispoint højere end ved handlens begyndelse.



Rentestigningerne finder sted, uden at der er væsentlige nøgletal at tage bestik af for investorerne, men mens stemningen på aktiemarkedet er til den positive side.



Der er dog en stribe nøgletal fra begge sider af Atlanten i vente ud på eftermiddagen. Fra USA kommer der de seneste tal for nytilmeldte ledige, Philadelphia Fed-indekset for april og ledende indikatorer for marts.



Derudover bliver der præsenteret foreløbige tal for forbrugertilliden i eurozonen i april. Den ventes at lande på nogenlunde samme negative niveau som måneden før ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



"Tilliden har ligget nogenlunde fladt siden årsskiftet på trods af stigende energipriser. På det seneste er energipriserne så faldet, så det burde ikke kunne trække nedad i optimismen blandt husholdningerne."



"Den politiske usikkerhed har endnu påvirket tilliden negativt, og det vil nok heller ikke ske, så længe meningsmålingerne til det franske parlamentsvalg ikke peger på yderligere medvind til Marine le Pen og hendes parti," skriver Handelsbanken.



Herhjemme steg forbrugertilliden i april til 7,4 efter at være endt på 6,2 måneden før, viste Danmarks Statistik torsdag morgen.



/ritzau/FINANS