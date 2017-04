Danske forbrugere er fulde af forårsfortrøstning

Relateret indhold Artikler

Det går fremad for dansk økonomi, og det smitter tilsyneladende af på forbrugerne.



Danmarks Statistik har opgjort indikatoren for forbrugertillid for april, og den peger i opadgående retning.



Tallet for april måned hedder 7,4. Det er et lille nøk bedre end indikatoren for marts, der hed 6,2.



Dermed er den økonomiske optimisme i de danske familier på det højeste niveau siden august 2015.



Og det tegner godt for forbruget, som de senere år har ydet en vigtigt bidrag til den danske vækst.



"Det er en god nyhed, og paradoksalt nok er det i høj grad det, der gør, at opsvinget fortsætter i de kommende år," skriver Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen i en kommentar.



Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea, føler sig da også styrket i sin forventning om, at privatforbruget vil vokse med omkring to procent i år.



"Væksten kan dog blive endnu højere, hvis husholdningerne vælger at bruge en større del af opsparingen og formuen på forbrug."



Det er særligt oplevelsen af Danmarks samlede økonomiske situation, der trækker opad. Men også vurderingen af familiens egen økonomi er bedre end længe set.



Samtidig regner forbrugerne med, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et års tid. Også arbejdsløsheden også forventes at dale.



Indikatoren for forbrugertillid udregnes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor de adspurgte giver udtryk for deres opfattelse af og forventninger til økonomien.



/ritzau/