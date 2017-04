Den danske forbrugertillid steg i april til 7,4 efter at være endt på 6,2 måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik torsdag morgen.



Dermed er forbrugerne herhjemme stadig i godt humør uden at være helt overstadige, vurderer cheføkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank. Han mener, at de seneste tal indikerer, at forbrugsopsvinget kan køre videre.



"Indikatoren ligger over sit historiske gennemsnit fra 2000 til nu på 2,5 og er på det højeste niveau siden august 2015."



"Men vi er dog ikke oppe på niveauerne fra opsvinget i midten af 00'erne. Så vi står stadig med en moderat optimisme," skriver Niels Rønholt i en kommentar.



Med stigende beskæftigelse, lave renter og pæn reallønsfremgang kan forbrugerne være godt tilfredse i øjeblikket, og derfor er optimismen også velbegrundet ifølge cheføkonomen.



"Men udviklingen på boligmarkedet er som altid meget afgørende for forbrugerne og for dansk økonomi generelt. Og her står det endnu ikke helt klart, om vi får den sædvanlige forårsopblomstring."



"Huspriserne var uændrede i januar, hvilket ikke var alt for imponerende. Så nu venter vi på at se bedre tal for februar," skriver Niels Rønholt.



Handelsaktiviteten på boligmarkedet er imidlertid ganske pæn, så meget taler for, at huspriserne vil begynde at stige igen efter at have været i vinterdvale i et halvt års tid. Uanset savner Jyske Banks cheføkonom at se det tydeligt i tallene.



"Kommer boligopblomstringen, er der gode muligheder for, at forbrugernes humør vil stige yderligere. Og i så fald kan forbrugsopsvinget få mere fart på."



"Omvendt skal vi kigge den anden vej, hvis den globale usikkerhed viser sig at have smittet negativt af på de danske boligkøbere," skriver Niels Rønholt.



/ritzau/FINANS