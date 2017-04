Fed: Økonomien voksede i beskedent til moderat tempo

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske økonomi voksede i et beskedent til moderat tempo fra midten af februar til slutningen af marts. Samtidig strammede arbejdsmarkedet til, og arbejdsgiverne havde været svært at udfylde ufaglærte stillinger.



Det fremgår klart af den amerikanske centralbank, Federal Reserves, regionale økonomiske rapport, Beige Book, der blev offentliggjort onsdag aften.



Fremstillingssektoren fortsatte med at vokse i et moderat tempo, på trods af en noget aftagende vækst i færdigleverancerne. Turisme og rejseaktivitet steg også samlet set, mens de ikke-finansielle tjenesteydelser udvidedes støt.



På arbejdsmarkedet bredte moderate lønstigninger sig i perioden, og det blev bemærket, at specialiserede medarbejdere har sigende lønkrav. Et stort antal virksomheder meldte om stor personaleudskiftning, samt at det er blevet sværere at fastholde medarbejdere.



Samlet set steg priserne beskedent siden den seneste Beige Book-rapport. Prisstigninger var mærkbare blandt byggematerialer som træ og beton, mens metalpriserne var stabile. Priserne i detailhandlen steg beskedent, mens energipriserne var uændret eller lidt lavere.



Beige Book har fået navn efter farven på sin indbinding, danner baggrund for den pengepolitiske komites vurdering af den økonomiske situation inden møderne i FOMC - Federal Open Market Committee. FOMC holder sit næste møde 3. maj. Den er en samling af anekdotiske udsagn og økonomien i distrikterne og således ikke baseret på undersøgelser eller hårde fakta.



/ritzau/FINANS