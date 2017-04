Nordea: Udfald af fransk præsidentvalg kan presse den danske krone

Relateret indhold Artikler

Hvis det franske præsidentvalg ender med en sejr til en af de yderligtgående kandidater, kan det ende med at presse den danske krone og derigennem få Nationalbanken til at skulle forsvare landets valuta nok engang.



Det vurderer Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea Markets.



I en analyse nævner han, at de to præsidentkandidater Le Pen og Mélenchon går til valg på en radikal anderledes økonomisk politik og på store omvæltninger i Frankrigs tilhørsforhold til EU.



"Derfor må det også ventes, at valget af en af disse to kandidater vil udløse en betydelig reaktion på de finansielle markeder med en generelt faldende risikoappetit og en svækkelse af euroen."



"Baseret på erfaringerne fra statsgældskrisen i 2012 og brexit-afstemningen i 2016 vurderer vi, at denne faldende risikovillighed vil give sig udslag i faldende danske stats- og realkreditrenter og et pres for en stærkere dansk krone over for euroen," skriver Jan Størup Nielsen.



Styrken på presset vil i vid udstrækning komme til at afhænge af, om den danske pensionssektor vælger at øge afdækningen af euroaktiver som reaktion på det det franske valg.



Fordi som chefanalytikeren fra Nordea påpeger, så viste en opgørelse fra december 2016, at den danske pensionssektor har aktiver i euro for omkring 700 mia. kr., hvoraf mindre end en femtedel er afdækket. Til sammenligning er mere end 80 pct. af pensionssektorens dollareksponering afdækket.



"Den relativt lave afdækningsgrad i euro betyder selvsagt også, at hvis pensionssektoren begynder at øge efterspørgslen efter afdækning af euroaktiver, så vil det potentielt kunne udløse en kraftig stigende efterspørgsel efter danske kroner," bemærker Jan Størup Nielsen.



Nationalbanken kan blive tvunget på banen



Hvis der i forbindelse med det franske præsidentvalg skulle opstå et sådant pres for en stærkere dansk krone, forventer Nordea, at Nationalbanken som udgangspunkt vil forsøge at neutralisere dette gennem en opbygning af valutareserven.



Den forventning bliver begrundet af dels det reaktionsmønster, som Nationalbanken havde under brexit, og dels af det forhold, at Nationalbanken siden foråret 2015 har nedbragt valutareserven med næsten 275 mia. kr., så den nu igen er nede omkring det gennemsnitlige niveau siden 2011.



"Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der ved valget af Le Pen eller Mélenchon vil opstå spekulationer omkring Frankrigs tilhørsforhold til euroen og EU, som i sidste ende vil få den danske pensionssektor til at efterspørge en betydelig større afdækning på sin euroeksponering."



"I det scenarie er det muligvis ikke nok med intervention, hvorfor det kan blive nødvendigt med en udvidelse af den danske renteforskel til ECB - en bevægelse, der på nuværende tidspunkt ikke er indpriset i markedet," skriver Jan Størup Nielsen.



Første runde af det franske præsidentvalg finder sted søndag 23. april, hvor de mere moderate politikere Macron og Fillon også er blandt kandidaterne. Skulle en af disse vinde det endelige valg, vil reaktionerne på de finansielle markeder være forholdsvist begrænsede ifølge Nordea.



/ritzau/FINANS