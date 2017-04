Danmark vinder sølv, når det kommer til at have færrest langtidsledige blandt EU-landene. Det er svenskerne, der kan stille sig øverst på podiet.



Tal fra Danmarks Statistik fra fjerde kvartal 2016 viser, at 23,6 pct. af de 15-64-årige danskere, der ikke er i arbejde, har været ledige i over et år.



"Sammenlignet med resten af EU-landene er det et rigtigt flot tal, der må siges at være et kvalitetsstempel for dansk økonomi. Gennemsnittet for andelen af langtidsledige blandt alle EU-landene er nemlig på hele 46,6 pct. Danmarks flotte placering skyldes blandt andet politikernes langvarige fokus på en aktiv beskæftigelsespolitik," skriver makroøkonom Søren V. Kristensen fra Sydbank i en kommentar.



Ifølge økonomen er det et sundhedstegn og betyder, at det danske arbejdsmarked er væsentligt mere dynamisk og fleksibelt end det gennemsnitlige europæiske arbejdsmarked.



Cheføkonom ved Nykredit Tore Stramer peger på det danske flexicurity-system, hvor fleksible fyringsregler går hånd i hånd med et godt sikkerhedsnet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som årsagen til det tilfredsstillende tal.



"Vi har et stærkt system, der sikrer at arbejdsstyrken herhjemme bliver effektivt udnyttet, hvilket i den nuværende situation bestemt er tiltrængt, da det isoleret set mindsker risikoen for flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet," skriver Tore Stramer i en kommentar.



Han understreger dog, at tallet ikke må blive en sovepude for de danske politikere, da der fortsat er brug for tiltag, der øger og opkvalificerer arbejdsstyrken.



/ritzau/FINANS