IMF skruer op for den globale vækstoptimisme

Der er optimisme at spore i den vækstprognose, som Den Internationale Valutafond (IMF) tirsdag har offentliggjort.



Særligt forventningerne til den europæiske vækst er øget, både i hele EU og i Storbritannien, der netop har taget hul på den lange proces med at forlade EU.



Væksten i euroområdet ventes at blive på 1,7 procent i år og 1,6 procent næste år.



Også den økonomiske vækst i Japan og Kina ventes også at blive højere end tidligere vurderet.



Samlet set ventes den globale vækst i år at blive 3,5 procent. Det er en opjustering i forhold til en prognose fra januar, der spåede 3,4 procent vækst.



Sidste år var væksten på 3,1 procent og i 2018 ventes den at blive 3,6 procent, viser IMF's beregninger.



Dansk Erhverv deler også IMF's forsigtige globale optimisme. I en ny prognose forventer Dansk Erhverv en vækst på 1,7 procent i Danmark i år. Det er noget højere end væksten på 1,3 procent sidste år.



"Selv om vækstudsigterne er mere positive end længe, så er det dog værd at bemærke, at den globale vækst også over de kommende år ventes at blive betydeligt lavere end i årene inden krisen," skriver cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv i en kommentar.



Det er især øget produktion og handel i Europa, Kina og Japan, der trækker den økonomiske vækst fremad.



Samtidig advarer IMF mod den protektionisme, der breder sig i den vestlige verden, og som kan munde ud i en handelskrig.



Hvis det sker, kan det føre til øgede priser for forbrugerne, bremse produktiviteten og føre til en dårligere realløn.



Den vurdering deles af Dansk Industri.



"Verdensøkonomien er på vej frem, men øget protektionisme, politisk usikkerhed og en strammere pengepolitik kan bringe opsvinget ud af kurs," mener chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.



"Verdenshandlen viser tegn på bedring, men det er vigtigt, at lande ikke lukker af for omverden. Det vil svække verdenshandlen og den økonomiske udvikling," siger Allan Sørensen.



/ritzau/Reuters