Nets: Dankortet satte påskerekord

Relateret indhold Artikler

Forbruget med dankort satte påskerekord i år. Onsdagen før Skærtorsdag blev samtidigt en af de største handelsdage nogensinde. Det viser nye tal fra Nets.



Ifølge Nets' opgørelse blev der handlet for 11,3 milliarder kroner via dankort i påsken i år, en stigning på næsten 10 procent i forhold til sidste år.



"Til trods for at påsken i år faldt midt på måneden, så udløste danskernes brug af dankort ny handelsrekord."



"Det indikerer, at brugen af dankort fortsat er i vækst. Samlet set handlede vi for næsten en milliard mere på dankort i påskedagene sammenlignet med sidste år," skriver Jeppe Juul-Andersen, ansvarlig for dankort i Nets, i meddelelsen.



Onsdagen før Skærtorsdag, hvor en periode med lukkedage stod for døren, blev der handlet for 1780 millioner kroner. Dermed blev rekorden for hidtil største påskeonsdag slået.



Den var sat påskeonsdag i 2015.



"Onsdagen i 2015 ramte en kombination af, at helligdagene begyndte, og at lønnen lige var blevet udbetalt. Det øgede handlen så meget, at det faktisk er en af vores 10 største handelsdage nogensinde," sagde Søren Winge, pressechef i Nets, før påsken.



Med rekorden blev onsdag før påske 2017 til den fjerdestørste handelsdag nogensinde for dankortet. De øverste pladser er nuppet af Black Friday.



/ritzau/