Danmark: Skattejoker kan give ny rekord i allerede enorm påskehandel

Torsdag begynder påsken, og derfor bliver der Danmark over handlet stort ind onsdag.



Således er dagen før påske traditionelt en af de største handelsdage for supermarkederne Danmark over, og i år kan dagen blive en af dem, der sætter rekorder.



- Onsdagen før påske er som regel den travleste dag for vores Dankort i årets første 11 måneder. Det er først på black friday i november og så i julen, at vi igen ser så stor omsætning, siger pressechef hos Nets Søren Winge om onsdagen.



Tal fra Nets viser, at onsdag har været den travleste dag de seneste fire påsker. Sidste år blev der handlet onsdag før skærtorsdag for 1,6 milliarder kroner via dankortet.



Og det var faktisk et fald fra rekordåret 2015, hvor onsdagen over alle onsdage for dankortbrug i påsken fandt sted.



- Onsdagen i 2015 ramte lige i kombinationen af, at helligdagene begyndte, og at lønnen lige var blevet udbetalt. Det øgede handlen så meget, at det faktisk er en af vores 10 største handelsdage nogensinde, siger Søren Winge fra Nets.



Samlet blev der handlet for 1,7 milliarder kroner via dankort den onsdag, hvilket gør den til den niende største dag for Nets nogensinde.



Årets onsdag falder ikke lige efter lønningsdag.



- I år bliver de over 17 milliarder kroner, danskerne lige har fået tilbage fra skat en joker. Så det bliver spændende, om det bliver en rekorddag, siger Søren Winge.



Mens der er langt flere muligheder for at købe ind end før lukkeloven blev ændret i 2012, er der stadig langt mellem de åbne butikker i påsken.



Dansk Supermarked oplyser, at 167 ud af deres små 455 Netto-butikker holder åbent. Alle Føtex med undtagelse af ni små butikker i København og så den store Føtex i Ebeltoft, holder lukket. Alle Bilka'er holder lukket.



/ritzau/