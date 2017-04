Draghi og ECB ser tilbage på bedste år siden krisen

2016 har været det bedste år for Den Europæiske Centralbank (ECB), siden finanskrisen brød ud.



Det konkluderer banken i sin årsrapport, der blev offentliggjort mandag.



"Selv om året begyndte indhyllet i økonomisk uvished, er det endt med en økonomi på det bedste fundament siden krisen," skriver ECB-chef Mario Draghi.



Den positive dom skyldes blandt andet, at det er lykkedes ECB at afværge deflation og nære den økonomiske fremgang i Eurozonen.



Deflation betyder, at priserne falder. Det kan blive et problem, hvis det rammer mange varegrupper og lønninger på én gang som under den store depression i 1930'erne.



I marts 2016 måtte ECB reagere på en alarmerende lav inflation.



Det gjorde banken ved at sænke renten, der nåede nye bundniveauer i Eurozonen, og opgradere det eksisterende stimulusprogram.



Samtidig blev obligationsopkøbene udvidet. Opkøbene skulle holde renterne lave og sende penge til bankerne.



Trækket skulle blandt andet gøre det nemmere for virksomheder og husstande at låne penge til forbrug og investeringer.



I december så økonomien i Eurozonen igen så sund ud, at ECB indskrænkede obligationsopkøbene.



"Det er et udtryk for, at det vi gjorde tidligere på året, var en succes," skriver Draghi.



/ritzau/AFP