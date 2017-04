Relateret indhold Artikler

Fitch har sænket kreditvurderingen af Sydafrika til "BB+". Dermed følger Fitch i kølvandet på Standard & Poor's, der allerede har sænket kreditkarakteren, mens vurderingen i øjeblikket er til gennemsyn hos Moody's. Det skriver Bloomberg News.



Tidligere hed ratingen BBB-, men med den nye vurdering er Sydafrika røget ud af "investment grade"-kategorien og har i stedet fået "junk"-status.



Årsagen skal findes i den seneste tids politiske uro i Sydafrika. Præsident Jakob Zuma har fyret finansminister Pravin Gordhan som en del af en større rokade, og Fitch skriver, at regeringsrokaden kan få negative konsekvenser for både landets politiske kurs og de offentlige finanser.



Udsigterne for Sydafrika vurderes som "stabile", skriver Fitch.



/ritzau/FINANS