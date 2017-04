ECB-chef: Der er ikke snarlige renteforhøjelser på trapperne

Relateret indhold Artikler

Inflationen i euroområdet er endnu ikke stærk nok til at justere i de fremtidige planer for pengepolitikken, lyder det torsdag fra chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi.



- Jeg ser ingen grund til at fravige de indikationer, som vi konstant har leveret i forbindelse med vores pressemøder. For mig er der ingen tvivl om, at det er vigtigt med fortsat støtte til behovet, siger Mario Draghi ifølge Bloomberg News.



Dermed peger det ikke just i retning af snarlige renteforhøjelser fra centralbanken, selv om ECB-direktørerne fra både Østrig og Tyskland i marts var ude at rasle med rentesablen ved at antyde, at renten måske kunne blive hævet inden længe.



- Men de meldinger skyder Draghi nu eftertrykkeligt ned, skriver cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank i en kommentar.



ECB-chefen anerkender dog, at eurozonens økonomi er i bedring. Men han slår samtidig fast, at det endnu er for tidligt at ændre udsigterne for centralbankens rentepolitik.



Hos Sydbank forventer man, at både ECB og Danmarks Nationalbank holder renten uændret hele vejen igennem 2017.



- Fortsætter fremgangen i europæisk økonomi, vil ECB sandsynligvis bremse seddelpressen ved at nedtrappe opkøbet af obligationer for nye penge fra begyndelsen af 2018 og hæve renten forsigtigt i løbet af året.



- ECB's indlånsrente er på minus 0,4 pct., og ECB køber obligationer for nye penge for 60 mia. euro om måneden for at presse obligationsrenterne ned, skriver Jacob Graven.



/ritzau/FINANS