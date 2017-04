Kina: PMI-service viser opbremsning i fremgangen i marts

Relateret indhold Artikler

Det kinesiske PMI-indeks for servicesektoren viser fortsat fremgang for marts, men fremgangen er for nedadgående.



PMI for servicesektoren er opgjort til 52,2 i marts mod 52,6 i februar, mens det samlede Caixin PMI er gået tilbage til 52,1 fra 52,6 i februar.



Forleden faldt Caixin PMI for produktionssektoren til 51,2 i januar fra 51,7 i februar og mod analytikernes ventede 51,7.



"Den kinesiske økonomi fortsatte med at ekspandere i marts, men væksten i både fremstillings- og servicesektoren er bremset op. Svagere stigninger i nye forretninger har forplumret de økonomiske udsigter, og investorer bør se nøje efter tegn på et vendepunkt i andet kvartal," vurderer chefanalytiker Zhengsheng Zhong fra CEBM Group i en kommentar.



PMI-indekset er baseret på en rundspørge blandt virksomheder, og et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



