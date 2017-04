Relateret indhold Artikler

ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked viste en stigning på 263.000 job i marts, hvilket var langt flere end ventet.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News i gennemsnit ventet en stigning på 185.000 job efter en stigning på 245.000 i februar. Tallet for februar er revideret fra tidligere oplyste 298.000.



ADP er en privat rapport, der bruges som en indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, som udsendes fredag.



/ritzau/FINANS