PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdet steg i marts.



Det fremgår af den endelige opgørelse onsdag.



Det samlede PMI-indeks for eurozonen landede således på 56,4 mod 56,0 måneden før. Der var dog ifølge Bloomberg News ventet en indeksværdi blandt økonomerne på 56,7, som også var niveauet i den foreløbige opgørelse.



For servicesektoren steg PMI'en til 56,0 fra 55,5 måneden før. Der var ifølge Bloomberg News ventet en stigning til 56,5 - ligesom det var tilfældet i den første opgørelse.



