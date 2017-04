Kina: privat PMI-aflæsning for fremstilling skuffer i marts

Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

De private opgørelse af PMI-data for den kinesiske fremstillingsindustri skuffer for marts.



Opgørelsen, der blev offentliggjort lørdag, viser et fald til 51,2 i marts fra 51,7 i februar og mod analytikernes ventede 51,7.



"Fremstillingsindustrien vokser stadig i et relativt højt tempo. Men producenternes villighed til fornyelse syntes at være faldet," siger analysechef Zhengsheng Zhong fra CEBM Group.



Han peger på, at underindeksene for råvarepriser og produktionspriser fortsat er høje, selv om de er faldet i tre på hinanden følgende måneder. Men indeksene for produktion, nye ordrer og beskæftigelse er faldet, og for råvarelagre og færdigvarelagre er der direkte tale om fald i kontraktivt territorium.



"Samlet set er den kineserne fremstillingsøkonomi fortsat forbedret, men der er begyndt at dykke tegn op på en begyndende svækkelse op til andet kvartal. Og det negative pres kan styrkes yderligere," vurderer Zhengsheng Zhong.



Caixin-opgørelsen står i kontrast til de officielle tal fra Kinas statistiske bureau, NBS, der fredag viste en stigning i PMI-indekset for fremstillingsindustrien til 51,8 i marts fra 51,6 måneden før.



Det var det højeste niveau i næsten fem år, og også højere end økonomernes estimerede stigning til 51,7.



PMI-indeksene er baseret på en rundspørge blandt virksomheder, og et indeks over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



/ritzau/FINANS