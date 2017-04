Bank of Japan: Tankan viser højere - men alligevel skuffede - tillid

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bank of Japan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bank of Japan

Tilliden blandt de store japanske producenter er forbedret, men forbedringen er ikke så stor som ventet.



Det fremgår af den kvartalsvise Tankan-rapport fra den japanske centralbank, Bank of Japan, der opsummerer udsigterne blandt landets store industrivirksomheder.



Øjebliksbilledet af udviklingen i den japanske økonomi i rapporten viser en forbedring til 12 i første kvartal fra 10 for tre måneder siden. Det kan dog ikke helt leve op til analytikernes estimerede indeksværdi på 14.



Det samme er tilfældet for forventningsindekset, der øger til 11 fra 8. Analytikerne havde ventet en forøgelse til 13.



Ses der på de store virksomheder uden for fremstillingssektoren var der til gengæld lidt større positivitet end forudset i indekset for den nuværende aktivitet, der steg til 20 fra 18, mens analytikerne havde estimeret 19.



Til gengæld var forventningerne til fremtiden uændret 16, mod en forventning på 19.



De store virksomheder på tværs af alle brancher har planer om at hæve forretningsinvesteringerne 0,6 pct. i det ny regnskabsår. Her var ventet et fald i investeringsvæksten på 0,3 pct.



/ritzau/FINANS