Økonom: Endnu et niveauløft af dansk økonomi

Dansk økonomi viser stigende formkurve, hvilket blev understøtte fredag af en positiv revidering fra Danmarks Statistik af udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) i fjerde kvartal.



Tilbage i efteråret blev væksten ligeledes opjusteret, og siden dengang har der ifølge cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri ikke været nogen tvivl om, at Danmark befinder sig i et økonomisk opsving.



- Og med dagens opjustering af BNP-tallene er der tale om endnu et niveauløft af dansk økonomi. Årsvæksten i BNP på 1,3 pct. i 2016 er stadig moderat. Men med en årsvækst på hele 2,3 pct. i årets sidste kvartal og et bomstærkt arbejdsmarked, er der bestemt tegn på, at pilen peger opad for 2017, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.



BNP for fjerde kvartal blev opjusteret til en vækst på 0,5 pct. fra kvartalet før, efter at den foreløbige opgørelse kun havde vist 0,2 pct.



- Som følge af Danmarks Statistiks BNP-revisioner har dansk økonomi i løbet af det seneste halve år bevæget sig fra at være en forpjusket baggårdskat til at være en velnæret huskat, men der er stadig et stykke op til at vi bliver en decideret tiger-økonomi, som Sverige, siger Bo Sandberg.



Dansk Byggeri skønner, at den danske vækst i 2017 vil accelerere til mellem 1,5 og 2,0 pct.



- Det skyldes, at der i år ventes at være flere vækstmotorer i gang på samme tid, mens de forestående udfordringer med adgang til tilstrækkelig arbejdskraft formentlig tidligst slår igennem i 2018, om end det er en udfordring, der allerede bør adresseres nu, siger Dansk Byggeris cheføkonom.



