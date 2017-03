Arbejdsparate indvandrere sender ledigheden en tand op

Ledigheden er de seneste måneder steget en smule, og tendensen fortsatte i februar.



Danmarks Statistiks nyeste opgørelse viser, at antallet af bruttoledige steg med 1600 i februar til 115.800 personer.



Det betyder, at ledighedsprocenten stiger fra 4,2 procent til 4,3 procent.



Tallene strider mod den generelle udvikling i dansk økonomi, hvor beskæftigelsen er steget fra måned til måned.



Der er imidlertid en god forklaring på udviklingen, som er af teknisk natur.



Den skyldes, at man siden juni sidste år er begyndt at visitere personer på integrationsydelse som jobparate.



Dermed indgår de i statistikken som værende til rådighed for arbejdsmarkedet i modsætning til tidligere.



Ikke grund til bekymring



Derfor skal man heller ikke være alt for bekymret over, at ledigheden nu stiger for femte måned i træk, mener Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea.



"I de sidste fire måneder er antallet af bruttoledige på integrationsydelse således steget med omkring 7000 personer, mens den samlede arbejdsløshed i denne periode kun er steget med omkring 3000 personer."



"Underliggende falder arbejdsløsheden altså fortsat i Danmark, da de samlede tal for bruttoledigheden kun stiger, fordi arbejdsstyrken på det seneste er blevet ekstraordinært udvidet," skriver han i en kommentar.



Og netop i en situation, hvor der fortsat er behov for arbejdskraft, er det kun positivt med flere ledige, påpeger Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.



"Et oplagt spørgsmål er selvfølgelig, hvorvidt de jobparate på integrationsydelse har de kompetencer, der efterspørges. Det må tiden vise."



"Men første skridt på vejen til et arbejde er, alt andet lige, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet," mener hun.



/ritzau/