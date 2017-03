Relateret indhold Artikler

Det tyske detailsalg steg med 1,8 pct. i februar, viser en opgørelse fredag morgen.



Det var bedre end ventet, idet økonomerne ifølge Bloomberg News havde regnet med en fremgang 0,7 pct.



På årsbasis var der tale dog tale om et fald på 2,1 pct. mod en ventet stigning på 0,4 pct.



Tallet for januar er revideret til et fald på 1,0 pct. på månedsbasis fra et tidligere oplyst fald på 0,8 pct.



/ritzau/FINANS