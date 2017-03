Der skal ikke forventes en stramning af pengepolitikken i eurozonen i den nærmeste fremtid. Det er budskabet fra anonyme kilder, der onsdag har udtalt sig til nyhedsbureauet Reuters om renteudviklingen i eurozonen.



Oven på rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB) i marts blev udmeldingerne fra centralbankchef Mario Draghi og de andre rådsmedlemmer tolket som, at ECB var på vej med en rentestigning så tidligt som starten af 2018. Og det er helt forkert, siger kilderne til Reuters.



"Vi ville gerne kommunikere mindre risiko i vækstbilledet, men markedet tog det som et skridt mod udgangsdøren (for den meget løse pengepolitik, red.). Budskabet blev vildt overfortolket," siger en af kilderne til Reuters.



Artiklen fra Reuters har onsdag eftermiddag svækket euro over for dollar. Der går ved 15.15-tiden knap 1,0750 dollar på en euro mod 1,0785 dollar inden offentliggørelsen.



På obligationsmarkedet har nyheden også sendt renterne nedad. Den tyske tiårige rente falder til 0,35 pct. mod 0,37 pct. før artiklen, og den danske tager et tilsvarende dyk til 0,62 pct.



Den tyske tiårige rente er dermed ved at være tilbage til niveauet fra før ECB-mødet, efter at den ellers var oppe at vende i 0,48 pct. i dagene efter.



/ritzau/FINANS