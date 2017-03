Nets: Dankort-forbruget faldt 0,6 pct. i kortere februar

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nets

Dankort-forbruget faldt 0,6 pct. til 25,3 mia. kr. i februar 2017 i forhold til samme måned af 2016. I år var der dog ingen skuddag, og korrigeret for den ekstra dag i 2016 var der tale om en stigning på 2,8 pct. i det daglige Dankort-forbrug.



Det viser månedsstatistikken fra Nets, der ejer Dankort.



Antallet af betalinger steg til gengæld 1,3 pct. - eller 4,8 pct. per dag - til 90,9 mio.



Tallene omfatter ikke pengeoverførsler over mobil, hvor der er brugt Dankort. De udgør anslået 5-6 pct. af antallet af betalinger, anslår Nets.



/ritzau/FINANS